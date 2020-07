"Une telle mesure détruira un demi-siècle d'efforts pour la paix dans la région et aura des conséquences considérables", préviennent les signataires de ce texte, parmi lesquelles l'ex-présidente suisse Micheline Calmy-Rey, l'ancienne ministre de la Justice française Christiane Taubira, l'avocate iranienne et lauréate du prix Nobel de la paix Shirin Ebadi ou l'ancienne ministre sud-africaine Barbara Hogan. "Nous avons reçu des appels urgents de la part de femmes palestiniennes (...) nous devons être guidés par l'humanité et la résolution des femmes courageuses qui ont grandement souffert du conflit ...", ont-elles ajouté. "Leurs mots représentent le futur dont la région a besoin", écrivent-elles dans ce texte envoyé aux médias. "L'annexion ne peut pas res ter sans réponse et un engagement international ferme est plus que jamais nécessaire, et cela passe par des mesures efficaces pour empêcher des actions unilatérales illégales et parvenir à une paix juste et durable", ajoutent-elles. La Haute Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, Michelle Bachelet, avait jugé illégal le projet israélien d'annexion de parties de la Cisjordanie occupée, en soulignant que "ses ondes de choc dureront des décennies". "L'annexion est illégale. Point final", a affirmé Michelle Bachelet dans une déclaration écrite. "Toute annexion. Qu'il s'agisse de 30%" de la Cisjordanie occupée "ou de 5%", a-t-elle ajouté, appelant "Israël à écouter es nombreuses voix dans le monde, l'avertissant de ne pas poursuivre sur cette voie dangereuse". Dans le même ordre d’idée, Mme Bachelet a rappelé que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guteress avait appelé le gouvernement de l'occupation israélienne à "abandonner ses projets". Cette annexion "nuira gravement à la perspective d'une solution à deux Etats, réduira les possibilités de reprise des négociations, et perpétuera les graves violations des droits humains et du droit humanitaire international dont nous sommes témoins aujourd'hui", a-t-elle poursuivi. Plus de 2,8 millions de Palestiniens vivent aujourd'hui en Cisjorda nie, où habitent également plus de 450.000 Israéliens dans des colonies illégales en vertu du droit international.