Au moins deux terroristes "extrêmement dangereux" ont été tués par la police égyptienne dans le gouvernorat du Sinaï Nord, a déclaré mardi le ministère égyptien de l'Intérieur. "Les deux terroristes essayaient de rassembler des informations sur les points de contrôle dans la région de Galbana du Sinaï Nord", a précisé le ministère dans un communiqué. Ils ont ouvert le feu sur les policiers qui s'approchaient d'eux, et deux fusils automatiques, des munitions et une arme dont les terroristes étaient en possession ont été saisis, selon le communiqué.

"Les terroristes exploraient la région afin d'y préparer des attaques contre l'armée et la police à l'occasion du septième anniversaire du soulèvement du 30 juin" qui a chassé le défunt président Mohamed Morsi, a noté le ministère.

Depuis 2013, l'Egypte est en proie à des attaques terroristes, dont la plupart ont été revendiquées par une branche du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI) dans le Sinaï Nord.

En réponse, l'Egypte s'est engagée dans une opération massive depuis février 2018 pour déraciner le terrorisme dans le Sinaï Nord, tuant au moins 1.000 terroristes.