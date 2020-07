Le nombre total de cas confirmés de COVID-19 en Afrique du Sud a atteint 151.209, avec 6.945 nouveaux cas signalés au cours des dernières 24 heures, a déclaré mardi le ministre sud-africain de la Santé Zweli Mkhize.

Depuis lundi, 128 décès supplémentaires dus à la pandémie de COVID-19 ont été enregistrés, portant le nombre de décès à 2.657, a indiqué le ministre dans son rapport quotidien. Le taux de mortalité s'élève à 1,8%, tandis que le nombre de guérisons totalise 73.543, ce qui se traduit par un taux de 48,6%, selon M. Mkhize.

Plus tôt dans la journée, le ministre a exhorté les Sud-Africains à se préparer à une hausse continue des cas confirmés et des décès. Cela signifie qu'un nouveau confinement dur "peut devenir nécessaire" pour freiner la pandémie, a-t-il dit sur les ondes de Talk Radio 702.

"J'aimerais pouvoir dire le contraire. Nous avons averti qu'une inflation des cas arriverait, (surtout) pendant les mois d'hiver. J'ai bien peur que les chiffres ne soient en train d'augmenter : il faut que les gens soient vigilants et prennent toutes les précautions nécessaires pour essayer de se protéger", a expliqué M. Mkhize . Il s'est dit particulièrement préoccupé par la province du Gauteng, qui a connu une augmentation rapide du nombre de cas confirmés et de décès liés au COVID-19 ces derniers jours.

Depuis le 1er mai, l'Afrique du Sud a progressivement assoupli ses restrictions, passant du niveau 5 au niveau 3, après un confinement dur de cinq semaines appliqué le 27 mars.

Mardi, le Gauteng a enregistré 42.881 cas confirmés de COVID-19 et 216 décès, juste après le Cap-Occidental, l'épicentre de l'épidémie, qui a signalé pour sa part 62.481 cas et 1.859 décès.