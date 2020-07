La nouvelle force spatiale américaine a annoncé mardi sa nouvelle structure de fonctionnement, avec notamment un commandement opérationnel au nom digne de la série Star Trek: Space Operations Command ou, dans le jargon du Pentagone, SpOC.

"SpOC sera la source principale de forces et de capacités nécessaires aux commandements combattants, aux partenaires de coalitions, à l'état-major et au pays", a très sérieusement annoncé la Space Force dans un communiqué.

C'est la base aérienne de Peterson, dans le Colorado, qui abritera le quartier général de SpOC, précise le communiqué.

La Space Force aura aussi un commandement dédié à la formation, qui s'appellera Space Training and Readiness Command, ou STARCOM. Les unités opérationnelles s'appelleront des "deltas".