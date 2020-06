Les clubs des Ligues 1 et 2 de la région Centre, réunis lundi à Alger avec les responsables de la Ligue professionnelle de football (LFP), sont unanimes pour l'arrêt définitif de la saison en cours, arguant «l'intérêt général et éviter la propagation du COVID-19 chez les joueurs».

Dans une déclaration à la presse le président de la LFP, Abdelkrim Medouar, a assuré que «90% des présidents de clubs ont exprimé leur désaccord quant à la reprise de la compétition, à cause de la situation sanitaire difficile que traverse le pays».

«Les responsables des clubs ont mis en exergue l’impossibilité d’appliquer le protocole sanitaire exigé par le ministère de la santé, a-t-il ajouté, soulignant que son instance va présenter un rapport détaillé au bureau fédéral sur ce sujet».

Le premier responsable de la LFP a, également, fait savoir que les clubs qui sont toujours en course pour le titre de champion de la saison en cours, à savoir, le CR Belouizdad, le JS Kabylie, l'ES Sétif et le MC Alger, ont assuré leur «soutient pour cette décision dans ces circonstances exceptionnelles qu e traverse le pays».

«Les clubs concernés par la relégation en Ligue 2, ainsi que ceux qui jouent l'accession en Ligue 1, ont également soutenu cette proposition avancée par les clubs de l'Est et l'Ouest du pays», a-t-il ajouté.

Les clubs n'ont pas mentionné l'identité du champion et des reléguables

Dans sa déclaration à la presse, Medouar a, par ailleurs, indiqué que les présidents de clubs ont exprimé le souhait de préparer dès à présent la prochaine saison, vu qu'un retour à la compétition pour cet exercice n'est pas prioritaire dans les conditions sanitaires actuelles.

«Les responsables des clubs n'ont pas mentionné l'identité du champion et les représentants algériens lors des prochaines compétitions continentales et arabes, insistant sur le fait que l'intérêt général et la santé des joueurs sont plus important en cette période de pandémie, même si les clubs ont consacré beaucoup d'argent pour décrocher le titre ou éviter la relégation», a-t-il déclaré.

Avant de poursuivre «le football n'est pas une nécessité en cette période de pandémie. La santé de nos concitoyens est le plus important».

Pour leur part, les responsables des clubs ont appelé à prendre des décisions «justes», si la décision de l'arrêt définitif de la saison est appliquée.

Le porte parole du CR Belouizdad, Touf ik Kourichi, dont le club était leader de la Ligue 1 avant l'interruption de la compétition, a indiqué que «la majorité des clubs ont convenu pour l'arrêt définitif de la saison», soulignant que «la désignation du champion est secondaire dans les conditions sanitaires actuelles. La priorité est de protéger les joueurs et préparer la prochaine saison».

De son côté, le président du Conseil d'administration du MC Alger, Abdelnacer Almas, a exprimé «l’impossibilité d’appliquer le protocole sanitaire exigé par les hautes instances du pays qui serait trop onéreux pour les clubs des Ligues 1 et 2». Même son de cloche chez le représentant du NA Hussein-Dey, Chaabane Merzkane, qui a fait savoir que les clubs ne peuvent pas appliquer les conditions du protocole sanitaire, citant à titre d'exemple, la nécessité de fournir deux vestiaires par équipes et deux bus pour les déplacement.

«Nous soutenons la décision de l'arrêt définitif de la saison même si le NAHD lutte pour le maintien en Ligue 1», a-t-il dit.

De son côté, le président de la JS Kabylie, Chérif Mellal, a indiqué que «son club est pour la reprise de la compétition, soutenant que la JSK respectera la décision finale, qui sera prise par les autorités compétentes».

Avant la suspension du championnat de Ligue 1 à la 22e journée, le CR Belouiz dad occupait la tête du classement avec 40 points en plus d'un match en retard, devant l'ES Sétif et le MC Alger qui comptent 37 points chacun, mais avec un match en moins pour le «Doyen».