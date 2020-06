La Fédération internationale de rugby (World Rugby) a annoncé mardi avoir décidé de mettre précocement fin à la saison du circuit mondial de rugby à VII, suspendue depuis la mi-mars dernier en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, proclamant par la même occasion les sélections (messieurs/dames) de la Nouvelle-Zélande championnes.

Il restait cinq tournois à disputer, respectivement à Langford (Canada), Londres, Paris, Singapour et Hong Kong, mais leur annulation en raison du contexte sanitaire actuel permet aux sélections néo-zélandaises d'être sacrées, car avant cet arrêt définitif, ce sont elles qui étaient en tête. "Cette décision intervient après des discussions poussées et constructives avec les organisateurs et les Fédérations, en prenant en compte comme priorité absolue la santé et le bien-être de la communauté du rugby", a expliqué World Rugby dans un communiqué.

"Même si c'est très décevant pour les joueurs, les supporters, les organisateurs et toutes les personnes concernées de devoir annuler ces événements en raison de la pandémie mondiale de Covid-19, la santé et le bien-être de la communauté du rugby et de la société en général restent la priorité numéro un", a souligné le président de World Rugby, l'Anglais Bill Beaumont.

Le lucratif tournoi de Hong Kong devait être l'ultime épreuve de la saison en octobre, après avoir été reporté en raison de la pandémie de Covid-19.