Khelassi avait rejoint l'Université olympique de Sotchi en septembre 2019, où après neuf mois de formation, il a présenté une thèse sous le thème "The Inactivity crisis and sport participation : The case of female sport participation in North Africa", devant un jury compose? de professeurs e?me?rites dans le domaine du Sport Management, notamment, Vassil Girginov, James Skinner et Lev Belousov.

"Après son excellent travail, M. Khelassi a reçu une proposition de travailler avec le Dr Norman O'Reilly et le Dr Gashaw Abeza pour publier sa recherche dans "Journal of sport management", qui est une revue-re?fe?rence dans le domaine. Il s'agit d'une premie?re historique, car avant Khelassi, aucun Algérien n'avait publié d'article acade?miqu e dans cette revue scientifique" s'est encore réjouie la FAT dans un communiqué. Le jeune DOSC se trouve toujours en Russie, où il attend la reprise du transport aérien, pour rentrer en Algérie.