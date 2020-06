Lorsque l'articulation de la hanche est touchée par l'arthrose, le cartilage qui joue le rôle d'amortisseur entre la tête du fémur et la cavité du bassin où elle s'emboîte (le cotyle) se détériore.

Et la douleur et les difficultés à marcher surviennent. « Les injections d'acide hyaluronique ou de corticoïdes peuvent soulager quelques mois, mais la prothèse devient un jour nécessaire », explique le Dr Moulay Méziane, chirurgien orthopédiste, spécialiste de la hanche, cliniques Capio à Domont et Claude-Bernard à Ermont (95)

UNE PROTHÈSE À BASE DE CÉRAMIQUE QUI NE S'USE PAS

Depuis 2014, l'ANSM (Agence nationale de sécurité des médicaments) déconseille les prothèses « tout métal », suite à des cas d'intoxication. « Elles sont incassables et inusables mais elles libèrent des particules de chrome et de cobalt dans le sang, à l'origine d'inflammations et d'allergies graves, mais heureusement rares, qui obligent à les retirer d'urgence », souligne le Dr Méziane.

Les prothèses comportant une tête dure (métal ou céramique) et un cotyle en polyéthylène sont les plus utilisées actuellement. Leur durée de vie est de 12 à 25 ans, la partie en plastique finissant par s'user et par abîmer l'os. Elles conviennent plutôt aux personnes âgées. Les prothèses « tout céramique », ne présentant aucun risque d'usure ou d'allergie, ont de plus en plus la faveur des chirurgiens. Seul inconvénient, le risque de casse en cas de chocs répétés, si l'on saute beaucoup, par exemple.

LES APPORTS DE LA CHIRURGIE MINI-INVASIVE

Moins traumatisante que la voie arrière ou de côté, car elle ne coupe ni muscle, ni os, la voie antérieure est de plus en plus pratiquée. L'opération dure moins d'une heure, sous rachianesthésie (on endort le bas du corps) qui s'estompe en deux heures. « Cette technique mini-invasive laisse juste une cicatrice verticale de 6-8 cm à l'avant de la cuisse. Il peut y avoir un petit hématome, mais le plus souvent, la pose d'un drain n'est pas nécessaire, observe le Dr Méziane. Le risque de luxation (prothèse qui se déboîte) est nettement réduit par rapport aux autres techniques. »

UNE RÉCUPÉRATION POSTOPÉRATOIRE PLUS RAPIDE

Dès le soir de l'intervention, le patient marche avec l'aide d'un kinésithérapeute. Habituellement de 8 jours, la durée d'hospitalisation est réduite à 2 ou 3 jours avec la technique mini-invasive. Certains établissements la pratiquent même en ambulatoire. « Une personne en bonne forme, qui habite à moins d'une heure et demie de la clinique et qui ne vit pas seule, peut repartir chez elle le soir même. Après un suivi téléphonique rapproché, je la revois au bout de 6 jours », précise le Dr Méziane. Huit fois sur dix, la kinésithérapie n'est pas nécessaire, la marche servant de rééducation.

TÉMOIGNAGE DE PASCALE, 57 ANS, OPÉRÉE IL Y A QUELQUES MOIS

"Du fait de mes origines bretonnes et d'une pratique sportive assidue, j'ai souffert d'arthrose de hanche tôt, comme ma mère et mon frère. Depuis un an, la douleur est devenue plus vive, surtout la nuit, et j'ai décidé de me faire opérer. Le chirurgien a utilisé la technique mini-invasive et j'ai choisi l'anesthésie générale. Dès ma sortie, 3 jours après l'opération, je marchais avec une seule canne, et une semaine après, j'assistais deux heures debout à un concert !"