Plus de 29.000 bavettes ont été confectionnées par des établissements et ateliers dans la wilaya de Tamanrasset dans le cadre d'une initiative locale visant la lutte et la prévention contre la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19), apprend-on mardi auprès des services de wilaya.

Il s’agit d’une participation des centres de formation, et d’ateliers de confection et de couture relevant de la maison de l’artisanat traditionnel, avec le concours de quelques institutions juvéniles de la wilaya, selon la même source.

Pas moins de 24.000 unités ont été déjà distribuées gracieusement au profit des citoyens à travers les zones d'ombre, au niveau des institutions, administrations publiques et lieux les plus fréquentés, tels que les marchés, les bureaux de poste, les structures hospitalières, a précisé le chef de cabinet du wali. Dans le cadre du suivi de l'application des mesures de prévention contre Coronavirus, 28 commerces ont fait l’objet, à Tamanrasset, d’une décision de fermeture pour non-respect des mesures et conditions, recommandées par les pouvoirs publics dans le ca dre de la lutte contre la propagation de Covid-19, notamment des restaurants, cafétérias et magasins d'alimentation, a ajouté M. Hassan Bellounis.

Le même responsable a fait savoir, par ailleurs, que plus de 1.500 citoyens ont bénéficié de la subvention de solidarité (10.000 DA) accordée par les pouvoirs publics pour accompagner les professionnels affectés par les mesures de confinement, a-t-il fait savoir . En parallèle, des campagnes de sensibilisation d’envergure ont été lancées, à travers la wilaya, pour sensibiliser la population sur l'importance de respecter les mesures préventives contre la propagation du virus, selon la même source.