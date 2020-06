Les services de la commune de Djeniène Bourezg (wilaya de Nâama) ont lancé lundi une campagne d'éradication des sites anarchiques d'élevage du bétail en milieu urbain dans le vieux quartier "Benaoum", a-t-on appris du président d’APC Bentaleb Bousmaha.

Il a été procédé ainsi à la démolition et à l'enlèvement d'étables anarchiques au cours d'une opération qui se poursuivra jusqu'à assainissement des lieux. Les services techniques communaux en compagnie de la police de l'urbanisme et de la protection de l'environnement avaient dressé, avant l'opération de nettoiement, des procès verbaux contre les contrevenants ayant construit de telles installations sans autorisation portant atteinte à l'environnement, a indiqué M. Bousmaha.

"Auparavant, ces sites constituaient un point noir, les citoyens continuant de les utiliser pour l'élevage du bétail, ce qui a créé un foyer de pollution dû à l'accumulation des déchets desquels de dégageaient des odeurs nauséabondes", a relevé l'édile. Pour remédier à cette situation et empêcher l'exploitation anarchique de ces sites, les services communaux ont décidé la fermeture de cet espace ouvert tout en laissant un passage pour piétons en attendant le aménagement des lieux en place publique avec un sentier destiné à la randonnée. Des bacs supplémentaires seront installés dans les quartiers avoisinants pour éviter le rejet anarchique de déchets et préserver la propreté du site, a-t-on indiqué. Bentaleb Bousmaha a estimé que les efforts concertés de tous les acteurs et le respect de la loi sont nécessaires pour mettre un terme aux abus constatés sur ce site et limiter la propagation des parcs anarchiques d’élevage de bestiaux.