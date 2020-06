La wilaya d'Alger a bénéficié, au titre de l'exercice 2020, d'une rallonge budgétaire de plus de 175 milliards Da, dont 73% alloués au chapitre équipement et investissement, soit plus de 129 milliard Da, a-t-on révélé, lundi, lors de la session ordinaire de l'Assemblée populaire de wilaya (APW) d'Alger.

Les membres de l'APW d'Alger ont adopté, lors des travaux de cette session ordinaire, la rallonge budgétaire pour l'exercice 2020 avec un montant total de revenu de 175.834.794.465,48 Da, dont 73% du budget sera alloué au chapitre équipement et investissement, soit plus de 129 milliard Da, tandis que 27% sera alloué au chapitre fonctionnement, soit plus de 46 milliard Da, lit-on dans le rapport de la commission des finances. A cette occasion, le P/APW Karim Bennour a indiqué que "la santé financière de la wilaya d'Alger lui permet de trouver des solutions et de soutenir les projets de développement au niveau de la capitale mais aussi ailleurs", mettant en exergue le programme de développement destiné aux zones d'ombre à Alger et les efforts consentis en vue d'améliorer les façades u rbaines de certains quartiers, routes et places publiques.

La rallonge budgétaire 2020 a permis d'inscrire et soutenir de nombreux projets, à savoir le programme de développement des zones d'ombre, l'étude et le suivi des travaux de réalisation d'un deuxième échangeur vers le stade de Douéra, l'acquisition d'équipements scolaires au profits d'établissements éducatifs du cycle primaire, l'aménagement et la réhabilitation des cliniques de proximité de Bourouba, La Concorde et Cervantes, les travaux d'aménagement et de réhabilitation des bâtiments à la commune de Bab El-Oued et la réhabilitation des bâtiments sis au marché des Trois horloges (Bab El-Oued). M. Bennour a appelé à "la relance du projet de la ville résiliente" au vu de la position d'Alger et en vue de permettre une exploitation optimale de ses ressources et répondre de façon adéquate aux différentes catastrophes naturelles.