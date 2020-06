Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a insisté, mardi à partir de la wilaya de Tindouf, sur l’impératif du parachèvement du projet du complexe de pompage d’eau potable et de sa réception dans les plus brefs délais. Lors de l’inspection du projet du complexe de pompage d’eau potable dans les cités "El Wiam" et "El Wifak", dans le cadre de la visite de travail qu’il effectue dans cette wilaya frontalière, M. Djerad a affirmé l’importance d’accélérer le rythme de réalisation des travaux pour parachever le projet, en prévision de sa réception dans les plus brefs délais".

L’autorisation de programme pour la réalisation de ce projet s'élève à 760 millions de dinars, dans un délai de 24 mois, au cours desquels il sera procédé à la réalisation de deux réservoirs d’une capacité de 10.000 m3 chacun, d’une station de pompage et d’un réseau de distribution d'une longueur de 4,9 km et d'un diamètre de 400 mm, selon la fiche technique du projet.

Le Premier ministre poursuivra sa visite de travail dans la wilaya de Tindouf par l’inspection de projets de développeme nt dans plusieurs secteurs. Il est accompagné lors de cette visite par une délégation ministérielle comprenant les ministres de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, de l’Agriculture et du développement rural, de l’Education nationale et des Affaires religieuses et des wakfs.