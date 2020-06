Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a inspecté, mardi, le centre culturel et religieux à la cité Tindouf Lotfi, dans le cadre de sa visite de travail et d'inspection à la wilaya de Tindouf, accompagné d'une délégation ministérielle.

Le projet du centre culturel et religieux de la ville de Tindouf Lotfi "est une réalisation et un grand monument dont la wilaya a grand besoin, étant une ville enracinée dans notre religion", a déclaré M. Djerad, ajoutant qu'"il veillera à suivre ce projet important jusqu'à son parachèvement".

Il a salué, à cette occasion, toutes les personnes participant à la réalisation de ce monument ainsi que "tous ceux qui veulent du bien à l'Algérie et qui participent à son édification".

Selon les explications fournies au Premier ministre, les travaux du centre culturel et religieux avaient débuté en 2005 avant d'être suspendus puis repris en janvier 2017. Une enveloppe de plus de 495 millions Da avait été allouée à ce projet.

Le Premier ministre poursuivra sa visite à Tindouf par l’inspection de la station de pompage d'eau potable à la cité El Hikma, d'un programme de logement social locatif et d'un lycée, outre une plantation d’arganier à Oued Mya.

M. Djerad s’enquerra, à cette occasion, des conditions de la prise en charge des patients atteints de la Covid-19, avant de remettre, à titre symbolique, les clés des logements sociaux et les aides et subventions de l’Etat inhérentes à la construction de logements ruraux.

Le Premier ministre achèvera sa visite par une intervention sur les ondes de la radio locale de Tindouf. M. Djerad est accompagné, lors de cette visite, d’une délégation ministérielle comprenant les ministres de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdane, de l’Education Nationale, Mohamed Oujaout et des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi.