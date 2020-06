Les insurgés talibans se sont dits engagés à respecter l'accord signé fin février avec les Etats-Unis qui vise le retrait des troupes étrangères d'Afghanistan en échange notamment du démarrage d'un dialogue de paix inter-afghan, rapportent des médias.

Selon les médias, un représentant des talibans, "le mollah Abdul Ghani Baradar, a discuté lors d'une vidéoconférence avec le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo de la mise en place de l'accord américano-taliban de Doha", concernant notamment "le retrait des forces américaines d'Afghanistan, la libération des prisonniers, le démarrage du dialogue inter-afghan et la réduction de la violence". "Nous sommes engagés à démarrer le dialogue inter-afghan (...) mais des retards dans la libération des prisonniers ont retardé les discussions", a déclaré le mollah Baradar, selon un tweet. De premières négociations de paix semblent toutefois se rapprocher, le président afghan Ashraf Ghani ayant promis d'achever la libération de 5.000 prisonniers talibans contre un millier de membres des forces de sécurité afghanes détenus par les insurgés. Les a utorités afghanes, qui ont déjà libéré près de 4.000 insurgés talibans, prévoient d'élargir le millier restant, comme le stipule l'accord de Doha, non ratifié par Kaboul. Les talibans, qui ont fait de cet échange de prisonniers une condition préliminaire au dialogue de paix, ont répété à de multiples reprises leur volonté d'honorer leurs engagements. En mai, leur chef "Haibatullah Akhundzada" avait déjà, dans un rare message écrit, souligné "l'engagement" des talibans "dans l'accord signé avec l'Amérique". La discussion avec Mike Pompeo intervient alors que le président Donald Trump, partisan d'un départ rapide des forces américaines l'Afghanistan, est sous pression à Washington pour un couac lié à ce pays, théâtre du plus long conflit de l'histoire des Etats-Unis.