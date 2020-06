L'Union européenne (UE) s'apprête à publier mardi la liste d'une quinzaine de pays dont les ressortissants seront autorisés à voyager dans l'UE à partir de mercredi.

Après des jours de tractations, les pays de l'UE vont, "sauf difficultés de dernière minute", voter à la majorité qualifiée pour décider d'ouvrir leurs frontières dès le 1er juillet aux ressortissants des 15 pays dont la situation épidémiologique est jugée satisfaisante.

Les gouvernements des Etats membres avaient jusqu'à mardi midi pour voter cette liste, alors que débute la saison touristique estivale.

La liste comprend l'Algérie, l'Australie, le Canada, la Géorgie, le Japon, le Monténégro, le Maroc, la Nouvelle Zélande, le Rwanda, la Serbie, la Corée du Sud, la Thailande, la Tunisie, l'Uruguay et la Chine.

Sont aussi admis les voyageurs d'Andorre, Monaco, du Vatican et Saint-Marin.

L'Union fixe plusieurs critères pour qu'un pays soit sur la liste des admis, notamment un taux de nouveaux cas de Covid-19 proche ou en-dessous de 16 pour 100.000 habitants (moyenne dans l'UE) sur les 14 d erniers jours.

Les ambassadeurs des pays de l'UE et de l'espace Schengen avaient proposé la liste d'une quinzaine d'Etats, qui exclut les Etats-Unis où l'épidémie semble hors de contrôle, et qui inclut la Chine.

La liste devrait être révisée toutes les deux semaines. Les voyages non essentiels vers l'UE sont interdits depuis la mi-mars.

Les pays européens les plus touristiques, dont les économies ont parti des conséquences néfastes de la fermetures des frontières pour endiguer la propagation du virus COVID-19, ont mis la pression pour rouvrir l'espace Schengen afin de sauver la saison touristique.