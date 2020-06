Le ministère de l’Education nationale a dévoilé lundi le planning des examens du baccalauréat et du Brevet d’enseignement moyen (BEM) pour la session 2020.

"Les épreuves du BAC se dérouleront du 13 au 17 septembre et débuteront avec la matière langue et littérature arabe pour toutes les branches, la période de l’après-midi du même jour sera réservée aux sciences islamiques et au Droit pour la filière gestion et économie", a indiqué le ministère sur sa page Facebook.

Pour le deuxième jour du BAC, la période du matin sera consacrée aux mathématiques, toutes branches confondues alors que l’après-midi sera réservé à la langue anglaise. Les candidats relevant des filières Mathématiques et Sciences expérimentales passeront durant le troisième jour l’examen des Sciences de la nature et de la vie. De leur côté, les candidats des filières Lettres et philosophie et Langues étrangères, passeront le matin du troisième jour l’épreuve de philosophie. Le même jour sera consacré à la technologie pour la branche math technique et à la gestion financière et comptable pour la Gestion et Economie. L’après midi du trois ième jour sera réservé à la langue française pour toutes les filières.

Le quatrième jour des épreuves du Baccalauréat, mercredi 16 septembre, sera réservé dans la matinée à l’examen d’histoire et géographie pour toutes les branches et l’après-midi à l’épreuve de Tamazight.

Le matin du cinquième et dernier jour sera consacré à la troisième langue étrangère pour la branche des Langues étrangères (espagnol, italien ou allemand). Dans l’après-midi, les élèves de la filière gestion et économie auront à passer l’épreuve économie et management.

Les candidats des filières sciences expérimentales, mathématiques et techniques-mathématiques passeront l’épreuve de philosophie dans la matinée, alors que ceux des filières scientifiques, mathématiques et techniques devront passer cette épreuve dans l’après-midi. Les épreuves du Brevet de l’enseignement moyen (BEM) session 2020 seront organisées du 7 au 9 septembre.

Les épreuves débuteront le matin du premier jour par la langue arabe et les sciences physiques et technologiques, l’éducation islamique et l’éducation civile sont prévues pour l’après-midi. Les épreuves de mathématiques et de langue anglaise sont prévues pour le deuxième jour matin, alors que celle d’histoire géographie est programmée pour l’après-midi. La matinée du dernier jour sera co nsacrée à l’épreuve de Français et aux sciences de la nature et de la vie, et l’après-midi à Tamazight.