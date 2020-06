Le premier gouvernement du nouveau président burundais Evariste Nadyishimiye, élu le 20 mai, a été annoncé, un exécutif resserré à 16 membres contre 21 de l'ancienne équipe, ont rapporté lundi des médias locaux citant un porte-parole.

Selon les médias burundais, un porte-parole a affirmé dimanche soir que cinq ministres ont été reconduits au moment où certains ministères ont été fusionnés. C’est le cas de celui de la sécurité publique et de l’intérieur confiés à Gervais Ndirakobuca alias Ndakugarika.

Cinq femmes dont une de la communauté Batwa sont dans le nouveau gouvernement qui compte quinze ministres contre 21 de l’ancienne équipe. Imelde Sabushimike, en charge de la solidarité et des droits humains est la première de cette communauté à avoir occupé le poste de ministre. Par ailleurs, l’ambassadeur Albert Shingiro, représentant permanent du Burundi auprès des Nations unies depuis cinq ans devient le nouveau ministre des affaires étrangères et de la coopération au développement. Le nouveau président burundais, Evariste Nadyishimiye, a été élu le 20 mai pour un mandat de sept ans.