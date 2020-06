Un montant de 147 millions de dinars a été réparti entre les familles affectées par le confinement sous forme de prime d'un montant de 10 000 dinars pour chacune d'elles, a indiqué lundi le wali de Bouira à l’ouverture d’une session ordinaire de l’assemblée populaire de wilaya (APW), Lekhal Ayat Abdeslam.

"Nous avons recensé 7386 familles affectées par le confinement ayant bénéficié de la prime de 10 000 dinars", a expliqué le premier magistrat de la wilaya, précisant que le montant global alloué à cette action de solidarité était de l’ordre de 147 millions de dinars.

"L’opération se poursuit pour aider d’autres familles dans le besoin en cette période de pandémie", a ajouté M. Lakhal Ayat.

Au cours de la même session, le président de l’APW, Ahmed Boutata, a indiqué qu’une deuxième enveloppe de l’ordre de plus de 54 millions de dinars avait été consacrée à l’achat de produits de désinfection et de nettoyage dans le cadre des efforts de lutte contre le nouveau coronavirus.

Dans son rapport présenté au chef de l’exécutif, le directeur de l’Administration locale (DAL), Bakouka Nadir, a mis l’accent sur l'ampleur de l’élan de solidarité qui s’était constitué à Bouira pour aider les familles démunies en cette période de crise sanitaire.

Selon les chiffres donnés par M. Bakouka, plusieurs aides alimentaires, d’un montant global de plus de 32 millions de dinars, ont été distribuées au profit des familles démunies et celles affectées par les mesures du confinement. "Nous avons également consacré une enveloppe de plus de 41 millions de dinars à l’achat de produits de désinfection et de nettoyage", a-t-il ajouté.

Depuis le début de la pandémie, un vaste élan de solidarité s’est formé autour des populations enclavées et affectées notamment par le confinement.

"Au total 10781 familles ont bénéficié d’aides alimentaires, mais aussi de produits de désinfection dans le cadre du soutien des services de la wilaya", a précisé le DAL dans son rapport présenté lors de la session ordinaire de l'APW.

Un autre montant, estimé à plus de 13 millions de dinars, a aussi été alloué pour l’acquisition des équipements et matériels médicaux, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le nombre de cas de contamination a enregistré un rebond ces derniers jours à Bouira, soulevant les inquiétudes des autorités locales de la wilaya. Celles-ci prévoient le "durcissement des mesures de prévention et de lutte contre t out mauvais comportement." Dans ce cadre, le wali de Bouira a instruit les brigades mixtes à effectuer quotidiennement des visites surprises en ville pour surveiller et veiller au respect des normes de prévention et de protection, notamment pour ce qui concerne les commerçants. "Tout commerçant qui ne respecte pas la loi sera puni et son commerce fermé", a averti M. Lakhal Ayat.

Pour sa part, le directeur de la santé publique (DSP), Mohamed Laib, a mis en garde contre tout relâchement qui pourrait aggraver davantage la situation dans la wilaya de Bouira.