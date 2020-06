Plus de 630.000 appels téléphoniques, dont 187.611 relatifs à divers signalements y compris d’infractions aux mesures de confinement, ont été reçus au cours des trois (3) derniers mois par la Sûreté nationale via ses numéros verts, a indiqué dimanche le commissaire de police, Kamel Ouali.

Lors de l’émission radiophonique "Fi Samim" consacrée à la contribution des supports de communication de la Sûreté nationale au renforcement de l’action de proximité et à la lutte contre la propagation de l’épidémie de coronavirus (Covid-19), l’intervenant a précisé que "plus de 630.000 appels téléphoniques, dont 187.611 relatifs à divers signalements y compris d’infractions aux mesures de confinement, ont été reçus au cours des trois (3) derniers mois par le centre des opérations de la Sûreté nationale via ses numéros verts".

Il a, à cet égard, souligné "l’importance de la coordination avec les différents acteurs et les associations de la société civile pour faire face aux différents fléaux sociaux et renforcer la conscience sécuritaire au sein de la société".

Il a en outre évoqué "le rôle des différents supports de communication de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans la consécration de la culture du signalement et le renforcement de l’action de proximité via les numéros verts de la police 1548 et 17, qui comptent, a-t-il dit, parmi les canaux de communication les plus efficaces à donner tout leur sens à l’approche de proximité et sociétale". Le commissaire principal Boutana Nassim est, quant à lui, revenu sur le développement technologique qui s'est accompagné de l'émergence de nouveaux moyens de communication sur Internet, relevant que la Direction générale de la Sûreté nationale "s'est employée à adapter ses outils de communication à ces progrès, notamment en investissant les réseaux sociaux qui attirent toutes les franges de la société et toutes les tranches d’âge.

A ce propos, le responsable n’a pas manqué de mettre en garde contre "les risques découlant d’un mauvais usage de ces réseaux interactifs où peuvent se propager, a-t-il dit, de fausses nouvelles et des rumeurs, surtout dans la conjoncture actuelle marquée par une situation sanitaire exceptionnelle".