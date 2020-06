Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a mis l’accent lundi depuis Blida sur la nécessaire mobilisation des citoyens et le respect des mesures préventives en vue de combattre le Coronavirus.

"Les citoyens doivent se mobiliser pour se protéger du Coronavirus, en portant la bavette et en respectant les mesures de distanciation physique, car ceci fait baisser, dans une large mesure, les cas de contagion", a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse lors d’une visite de travail dans la wilaya de Blida.

" La lutte contre le virus ne se limite pas au secteur de la Santé seulement, mais s’étend au-delà même du secteur, et devient désormais multisectorielle", a-t-il ajouté. "Nous avons enregistré une hausse dans le nombre des cas, ce qui a fait propager la peur", a-t-il relevé avant d’ajouter que "cette situation concerne le monde dans son ensemble et pas seulement l’Algérie". Néanmoins, poursuit M. Benbouzid, le fait encourageant que nous avons est qu’en dépit des cas de contagion en hausse, les décès sont très li mités.

La symptomatologie des 80% des sujets atteints par le Coronavirus, est presque identique aux symptômes de la grippe saisonnière. Quant au 20% restants, les sujets présentent des symptômes aiguës, dont seulement 4% entrainent le décès, explique le ministre qui espère, toutefois, que cette épidémie cesse de faire plus de décès. Estimant nécessaire de coexister avec ce virus qui risque de durer pendant des semaines ou plusieurs mois, le ministre a indiqué que "nous sommes dans l’obligation de vivre avec le virus que nous devons, toutefois, combattre.

Car, il ne doit pas avoir un impact sur nous, ni sur notre économie, ou devenir même une source d’inquiétude".

"Nous devons, par contre, œuvrer à développer les équipements, nous renforcer et travailler davantage", a-t-il insisté.

Lors de cette visite, le ministre de la Santé qui était accompagné d’un nombre de cadres du ministère, s’est rendu aux différents pavillons Covid-19 à l’hôpital Frantz Fanon et tenu une séance de travail avec les chefs de service et les staffs médicaux.