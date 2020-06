Quelque 1.183 logements promotionnels publics (LPP) seront distribués dans la wilaya d'El Tarf à l'occasion de la célébration du double anniversaire de l'Indépendance et de la Jeunesse, coïncidant avec le 5 juillet, a-t-on appris dimanche auprès des services de la wilaya.

Le quota de logements est actuellement en voie d'achèvement et de levée des réserves émises lors d'une récente visite d'une commission de tutelle, a-t-on indiqué, précisant qu'il concerne 500 LPP au niveau du Lac des Oiseaux, 333 autres à Chatt et le reste à Chebaita Mokhtar.

Les visites d'inspection du taux d'avancement des travaux se sont, dans ce contexte, multipliées à travers ces sites, a-t-on détaillé, assurant que le chef de l'exécutif local, Harfouche Benarar, veille à ce que les chantiers soient achevés dans le respect des normes de qualité.

Destinés à l'amélioration des conditions de vie des populations, ces logements, auxquels s'ajoutent 266 aides dédiées à l'habitat rural, sont inscrits dans cadre d'un programme global de wilaya portant sur la concrétisation de plus de 6.000 unités, dont 2.320 logements dans la daïra de Ben M'Hidi, 500 autres dans la daira de Besbes, 750 autres à El Kala, 1.190 pour Dréan et 1.040 El Tarf.

Il convient d'indiquer que la conjoncture sanitaire exceptionnelle due à la Covid-19 a été à l'origine de "grands retards'' dans la cadence des travaux, en raison de la suspension des chantiers.