Les responsables des établissements hôteliers et des complexes thermaux de la wilaya de Guelma ont mis à profit la période d'interruption d'activités imposée par la propagation du nouveau coronavirus pour lancer les travaux de rénovation et de restauration, a indiqué dimanche la directrice locale du tourisme, de l’artisanat et du travail familial Majda Zenadi.

Les complexes thermaux de Hammam Debagh, Hammam Ouled Ali et certains établissements hôteliers du chef-lieu ont exploité la période d’arrêt forcé des activités depuis mars dernier pour effectuer des travaux de réaménagement afin d’améliorer leurs prestations et conditions d’accueil, a indiqué à l’APS Mme Zenadi. Les visites effectuées depuis le début de l’application des mesures de confinement dans les régions de Hammam Debagh et Hammam Ouled Ali ont permis aux équipes de la direction du tourisme de s’enquérir des travaux ayant ciblé essentiellement les chambres d’hôtels, les bungalows, les cabines des hammams, les piscines et les espaces extérieures, a-t-elle ajouté.

Mme Zenadi a souligné, dans c e contexte, qu’un hôtel privé du chef-lieu de wilaya a également fait l’objet de travaux de rénovation durant cette période de confinement afin de se préparer au mieux à l’après coronavirus. Selon la même source, le secteur hôtelier de la wilaya de Guelma dispose d’un total de 1 561 lits centrés notamment à Hammam Debagh et Hammam Ouled Ali.

Neuf (9) autres projets relevant du secteur du tourisme sont en cours de réalisation, a indiqué Madjda Zenadi, avant de préciser que ces derniers, une fois réalisés, devraient renforcer les capacités d’accueil dans cette wilaya avec plus de 1000 lits supplémentaires.