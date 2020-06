Pas moins de 296 projets de développement dans le secteur des ressources en eau ont été retenus en faveur des zones d’ombre de la wilaya de Tébessa, a annoncé dimanche le responsable de ce secteur, Zaki Benchikh Elhocine.

Il s’agit de 230 projets de raccordement des zones enclavées au réseau d’alimentation en eau potable (AEP) et 66 opérations de raccordement au réseau d’assainissement, a indiqué à l’APS, le même responsable, précisant qu’un certain nombre de projets a été lancé tandis que les autres seront entamés "après obtention des enveloppes financières". La concrétisation de ces opérations qui interviennent en application des directives du gouvernement est susceptible d’améliorer les conditions de vie des habitants de ces zones éloignées et de les fixer dans leur localité d’origine, a indiqué la même source. Par ailleurs, M. Benchikh Elhocine a révélé qu’un réservoir d’une capacité de 5.000 m3 a été récemment mis en exploitation dans la nouvelle zone urbaine "Eddokane" (chef-lieu de wilaya), assurant que ce dernier contribuera à l’amélioration de l’alimentatio n des habitants de cette agglomération en eau potable. S’agissant du projet de réalisation d’un réservoir de 5.000 m3 au niveau du nouveau pôle urbain "Boulhaf Eddir", le directeur des ressources en eau a affirmé que "le taux d’avancement des travaux de cet ouvrage hydraulique a atteint 80 %".

A noter que ce pôle urbain abrite le projet de réalisation d’un lot d’habitat de type location-vente relevant du programme de l’Agence d’amélioration et du développement et de développement du logement (AADL), dont le chantier enregistre un rythme "soutenu" des travaux pour permettre la réception de ce quota de logement "incessamment". Le même responsable a relevé qu’un projet de réalisation de deux (2) forages profonds est "en cours d’exécution" et sa mise en exploitation devra doter en eau potable, les habitants de cette zone ainsi que le nouveau pôle universitaire.