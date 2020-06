Une supplémentation en DHA ou acide docosahexaénoïque, un oméga-3 pourrait éviter l'apparition du lupus, une maladie auto-immune inflammatoire, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale PLoS ONE. Ces conclusions ont été obtenues en laboratoire sur des souris.

Les chercheurs de l'Université du Michigan aux Etats-Unis ont réalisé une expérience avec des rongeurs. Ils ont observé les conséquences d'un apport en DHA sur les poumons et les reins de souris femelles touchées par le lupus. Le DHA est produite par les algues que les poissons mangent et qu'ils stockent dans leur corps. Il peut être trouvé dans les suppléments d'huile de poisson, dans le gras des poissons d'eau froide et dans l'huile de colza ou l'huile de noix.

LES OMÉGAS-3 APPORTENT UNE PROTECTION EXTRÊMEMENT EFFICACE DES POUMONS

Les conclusions de l'étude ont montré que la majorité (96%) des lésions du poumon après exposition à la silice, un minéral déclencheur de la maladie, ont été arrêtées.

"Nous avons découvert que quand le lupus a été déclenché par la silice cristalline, un minéral toxique également connu sous le nom de quartz qui est lié à l'auto-immunité humaine, le DHA bloque l'activation de la maladie», a expliquée Melissa Bates, étudiante en doctorat au Département des sciences alimentaires et de nutrition humaine et l'Institut de Toxicologie intégrative de l'Université du Michigan et co-auteure de l'étude.

"Quatre-vingt-six pour cent des lésions pulmonaires ont été arrêtées avec DHA après avoir été déclenchées par la silice", a déclaré Jack Harkema, pathologiste pulmonaire et co-auteur de l'étude. «Je n'ai jamais vu une telle réponse protectrice spectaculaire du poumon avant."

UNE NOUVELLE VOIX THÉRAPEUTIQUE POUR PRÉVENIR LE LUPUS

Si les résultats de cette étude sont encourageants, les chercheurs doivent mener de nouvelles étude pour comprendre le processus qui se met en place.

«Le DHA, en envoyant un signal anti-inflammatoire au corps, pourrait changer la façon dont ces cellules peuvent réagir à la présence de silice dans les poumons et ainsi changer d'une façon ou d'une autre la réponse du système immunitaire. Une autre hypothèse consiste à croire que la DHA permet aux cellules d'absorber et désintégrer la silice sans mourir, et ainsi d'empêcher la réponse inflammatoire », concluent les auteurs.