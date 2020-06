Les mesures et approches visant à conserver la confiance des touristes sont considérés comme une clé de voûte pour une bonne reprise du secteur touristique en Indonésie, a relevé dimanche Nia Niscaya, haut responsable au ministère indonésien du Tourisme et de l'Economie créative.

"Malgré le contexte épidémique actuel, l'Indonésie veille à sauvegarder la confiance des visiteurs en l'industrie touristique du pays (...) Nous devons travailler ensemble pour mettre en œuvre une politique appropriée pour le tourisme".

Le responsable indonésien a, dans ce cadre, révélé que, face au Covid-19, le ministère du Tourisme et de l'Economie créative a formulé de nouveaux protocoles de santé baptisés "protocoles de propreté, de santé et de sécurité" (CHS).

"Le succès de l'Indonésie dans la gestion du Covid-19 est un facteur clé pour la construction de l'image de marque du pays, d'où l'impératif de déployer des protocoles sanitaires rigoureux", a-t-il précisé.

En Suivant l'exemple de plusieurs pays qui ont pu se remettre de l'épidémie virale, le ministère table, dans un premi er temps, sur le tourisme domestique, a confié M. Niscaya, ajoutant qu'il s'apprête à lancer une campagne baptisée #DiIndonesiaAja (juste reste en Indonésie) en ciblant les familles, les couples, les touristes individuels, ainsi que les voyageurs totalement indépendants (FIT).

Pour ce qui est du marché touristique international, le ministère prépare une stratégie appropriée en lançant une campagne "#DreamNowTravelTomorrow" (rêve aujourd'hui, voyage demain), a révélé le responsable indonésien, notant que les protocoles sanitaires seront fermement déployés pour toute reprise du tourisme international.

Par ailleurs, Le gouvernement indonésien étudie actuellement le modèle touristique "bulles de voyage", avant de conclure des accords avec un certain nombre de pays dans la région.