"Les projets visant à décarboniser l'économie pourraient créer 1,78 million d’emplois au cours des cinq prochaines années, soit une moyenne de 355.000 emplois chaque année, tout en modernisant l'industrie australienne", a relevé le groupe de réflexion sur l'énergie et le changement climatique dans un rapport publié lundi.

Selon le groupe, les nouvelles mesures de relance pour lutter contre la récession provoquée par la pandémie du nouveau coronavirus représentent "une opportunité unique pour jeter les bases d'une économie australienne mondialement compétitive et adaptée aux défis du XXIe siècle".

"Nous avons maintenant une occasion unique pour se réorganiser, recycler et reconstruire une économie verte pour les futures générations", a souligné Eytan Lenko, directeur général par intérim de Beyond Zero Emissions.

"Le plan nécessitera des centaines de milliards de dollar s d'investissements", a relevé M. lenko, ajoutant que les industries ont exprimé leur volonté de faire ces investissements dans des projets d'énergie renouvelable.

Le gouvernement australien, appelé à présenter un plan visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 avant la 26e conférence annuelle de l'ONU sur le climat, est l’un des plus gros émetteurs de carbone par habitant Une grande partie de l’électricité du pays-continent est produite par des centrales à charbon, dont le pays est le premier exportateur mondial.

L’année dernière, les exportations australiennes de charbon ont augmenté de 0,8% pour atteindre 382 millions de tonnes, ce qui, combiné à des prix plus élevés, a généré des revenus records de 67 milliards de dollars américains et a fait du charbon un minerai plus important que le fer dans le pays.

Le gouvernement australien, qui s’est engagé à réduire ses émissions de carbone d'au moins 26% d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005, avait supprimé une taxe sur le carbone et avait mis en place un plan visant à mettre en place un marché de crédits carbone.