Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présenté dimanche ses condoléances à l'Armée nationale populaire (ANP) et aux familles des deux militaires, le Capitaine Bensmaïl Fateh et du Caporal-Chef Khaldi Zakaria, tombés en martyrs samedi soir dans l'explosion d'une bombe de confection artisanale, lors d'une opération de ratissage menée à la commune de Ain Dalia, wilaya de Médéa.

"La main de la traitrise et du terrorisme a frappé encore une fois pour faucher la vie de deux héros durant l'accomplissement de leur devoir envers leur patrie. Qu'Allah accueille en Son vaste paradis le Capitaine Bensmaïl Fateh et du Caporal-Chef Khaldi Zakaria. Mes sincères condoléances aux familles des défunts et à la famille de l'ANP. A Dieu nous appartenons et à lui nous retournerons", a twitté le Président Tebboune.

Le ministère de la Défense nationale (MDN) avait annoncé dans un communiqué que deux militaires étaient tombés en martyrs lors d'une opération de ratissage menée par des détachements de l'ANP dans la localité de Oued El Takouk , commune de Ain Dalia, wilaya de Médéa (1ère Région militaire), précisant que suite à l'explosion d'une bombe de confection artisanale, le Capitaine Bensmaïl Fateh et le Caporal-Chef Khaldi Zakaria, sont tombés en martyrs.