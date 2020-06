Le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil a adressé dimanche un message de condoléances au Général-major Saïd Chengriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire (ANP) par intérim, et à travers lui aux familles des deux martyrs Fateh Bensmaïl et Zakaria Khaldi tombés samedi en martyrs à Médéa suite à l'explosion d'une bombe artisanale lors d'une opération de ratissage.

"C'est avec tristesse et affliction que j'ai appris la nouvelle du décès de deux héros de l'ANP, le capitaine Bensmaïl et le Caporal-chef Khaldi, tombés en martyrs dans la région Oued El Takouk, dans la commune d'Aïn Dalia à Médéa, paix à leurs âmes", lit-on dans le message de condoléances.

En compatissant à votre épreuve, je vous présente, monsieur le Chef d’Etat-Major de l'ANP par intérim, et à travers vous aux familles et proches des défunts ainsi qu'à l'ensemble des éléments de l'ANP, en mon nom et au nom des membres du Conseil de la nation, toutes mes condoléances et sincères prières, priant le Tout-Puissant de les accueillir en Son vaste paradis aux côtés de ceux qu'Il a comblés de Sa miséricorde.

Aussi, implore-je Dieu de vous prêter, en récompense, davantage de détermination et de fermeté pour vaincre le terrorisme et ses résidus, et d'accorder aux familles des deux martyrs patience et courage", a écrit M. Goudjil.

A cette occasion le président du Conseil de la nation par intérim s'est dit convaincu que l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN) "continuera de franchir des pas vertigineux en termes de modernité et de développement, et de faire montre d'une grande disposition, en tendant au terrorisme cruel un guet-apens et assainir le pays de cette abomination", a conclu le message.