Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine a adressé dimanche un message de condoléances à la famille du moudjahid et ancien chef du Gouvernement, le défunt Bélaïd Abdessalam, décédé samedi à l'âge de 92 ans.

"C'est avec une immense tristesse et un cœur qui ne peut que se résigner à la volonté d'Allah que j'ai appris la nouvelle du décès du frère Bélaïd Abdessalam, paix à son âme", lit-on dans le message du président de la chambre basse du parlement.

"En cette douloureuse circonstance, je ne puis que vous présenter, en mon nom et au nom de l'ensemble des députés de l'APN, mes sincères condoléances et ma profonde compassion, priant le Tout-puissant d'accueillir le défunt en Son vaste paradis, et de vous prêter patience et courage", a écrit M.Chenine.