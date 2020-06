Deux colonnes mobiles seront prochainement installées dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre les feux de forêts, a-t-on appris dimanche auprès de la cellule d'information et de communication de la Protection civile.

Les deux colonnes mobiles seront installées début juillet prochain dans le cadre d'un important programme élaboré par la direction de wilaya de la Protection civile de Sidi Bel-Abbes pour la réussite de la campagne nationale de lutte contre les feux de forêts, a-t-on indiqué. La première colonne mobile sera installée au niveau de l'unité principale de la Protection civile à Sidi Bel-Abbes et la deuxième au niveau de la daira de Telagh, a-t-on précisé .

Elles seront équipées de 11 camions légers dotés de tous les équipements nécessaires, de deux camions d’extinction et d'un autre de transport des pompiers.

Il est prévu, lors de la campagne de lutte contre les feux de forêts, la mobilisation de 18 équipes travaillant 7 jours sur 7, a-t-on fait savoir. A noter que cette opération est la première du genre dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes, qui bénéficiera dans ses parties nord et sud, de mesures devant faciliter l'intervention et assurer sa rapidité et son efficacité, a-t-on souligné.

Les services de la Protection civile poursuivent en coopération avec tous les partenaires, les campagnes de sensibilisation et de prévention contre les incendies à l'adresse des citoyens qui se rendent dans les espaces boisés et de la population riveraine aux forêts, ainsi que sur l'importance de la préservation du patrimoine forestier.