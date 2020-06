Les feux de récoltes ont connu un recul "significatif" durant le mois de juin en cours dans la wilaya de Constantine par rapport à la même période de l’année écoulée avec 77 hectares détruits contre 425 ha partis en fumée en juin 2019, a-t-on appris dimanche auprès des services de la protection civile.

"Ce résultat encourageant est le fruit des différentes sorties d’orientation et d’information organisées depuis le 8 juin dernier avec la collaboration des secteurs partenaires", dont les services agricoles, la conservation des forêts, la chambre d'agriculture, la coopérative des céréales et des légumes secs(CCLS), les assemblées populaires communales (APC), ainsi que les services de la sûreté et de la gendarmerie nationales, a précisé le responsable de la cellule d’information et de communication de ce corps constitué, le lieutenant Nourreddine Tafer, en marge de la clôture de la caravane de sensibilisation et de prévention contre les feux de forêts et des récoltes agricoles.

Accueillie favorablement par les agriculteurs et les riverains de différentes communes de la w ilaya, la caravane de sensibilisation sur les risques et les dégâts occasionnés par les incendies en cette saison estivale, synonyme de grandes chaleurs, a ciblé, en priorité, la population des zones d’ombre et du monde rural plus proche des forêts lesquelles comportent des champs de cultures agricoles, à l’instar des espaces consacrés aux céréales dans les localités d’Ain Abid et Zighoud Youcef, a indiqué l'officier.

L’objectif de cette opération, a-t-il affirmé, est de préserver le patrimoine forestier et agricole local et ce, par la sensibilisation de la population locale sur "les réflexes à adopter avant, pendant et après le sinistre de manière à s’impliquer plus efficacement et éviter d’éventuelles catastrophes tout au long de l'été".

Le dispositif de lutte contre les feux de forêts et de récoltes agricoles, mis en place par les services de la protection civile pour l’été 2020, porte sur la mobilisation de plus de 200 sapeurs-pompiers, ainsi que des moyens matériels nécessaires, notamment 22 camions anti-incendie, huit véhicules de liaison et deux (2) ambulances, a souligné le lieutenant Noureddine Tafer.

Afin d’assurer l’extinction des feux en temps réel, une colonne mobile totalisant 45 agents de différents grades dont des officiers et des sous-officiers, ainsi que d’importants moye ns et engins de différents types, a été installée également dans le cadre des mesures prises visant à renforcer la capacité d’intervention, notamment dans les zones forestières d’accès difficile, a ajouté la même source. La wilaya de Constantine compte actuellement un patrimoine forestier de plus de 28.000 hectares parmi sa superficie utile estimée à 125.010 ha.