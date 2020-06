Le nombre de tests de COVID-19 effectués en Chine depuis le début de l'épidémie de nouveau coronavirus est trois fois plus élevé qu'aux Etats-Unis, selon des médias américains.

Citant Guo Yanhong, un responsable de la Commission nationale de la santé chinoise, le site d'informations politiques américain The Hill a déclaré dans un récent article qu'en date du 22 juin, les institutions médicales chinoises avaient effectué un total de 90,41 millions de tests d'acide nucléique pour le COVID-19.

En revanche, les Etats-Unis n'ont effectué pour leur part qu'environ 29,33 millions de tests selon le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies, indique l'article. La Chine est actuellement en mesure de proposer 3,78 millions de tests d'acide nucléique pour le COVID-19 chaque jour, soit une augmentation de 200% par rapport au mois de mars, selon The Hill, citant M. Guo.