Les Etats-Unis ont enregistré 288 nouveaux décès liés au Covid-19 au cours des dernières 24 heures, a annoncé dimanche l'université américaine Johns Hopkins, dont le comptage fait référence.

Le taux d'infection demeure élevé aux Etats-Unis, qui luttent contre une nouvelle poussée de la maladie.

Les Etats-Unis sont le pays le plus lourdement touché par le Covid-19, avec 125.768 décès sur plus de 2,5 millions de cas confirmés, selon le comptage effectué dimanche à 20h30 heure locale (00h30 GMT lundi) par l'université Johns Hopkins à Baltimore, sur la côte est.

En raison de la remontée des contaminations, certains Etats américains ont dû faire une pause dans le processus de déconfinement.

Le gouverneur de Californie a ainsi ordonné dimanche la fermeture des bars de Los Angeles et de six autres comtés de cet Etat de la côte ouest qui connaît un rebond de la pandémie.

Etats-Unis La fenêtre pour freiner la montée du COVID-19 est en train de se refermer, selon

un haut responsable américain de la santé

Le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a déclaré dimanche que pour les Etats-Unis, la fenêtre pour freiner la flambée des cas de coronavirus "est en train de se refermer".

Dans une interview accordée à NBC News, M. Azar a encouragé tous les Américains à suivre les directives du gouvernement concernant la distanciation sociale et le port du masque.

Il a ajouté que dans de nombreux Etats du Sud où le virus se propage, notamment la Floride et le Texas, la majorité des cas concernent des personnes de moins de 35 ans, et un grand nombre d'entre elles seront asymptomatiques.

"Nous avons nos taux de mortalité et nos taux d'hospitalisation qui sont les plus bas qu'on ait vu en deux mois, mais c'est une situation très grave", a-t-il noté.

Selon M. Azar, l'administration travaille avec les autorités locales et les Etats pour comprendre pourquoi le virus se propage dans certaines zones.

Il a également indiqué que des traitements comme les stéroïdes et le remdesivir sont maintenant disponibles pour lutter contre le COV ID-19, et il a encouragé les personnes qui ont été atteintes par le virus à donner du plasma pour en augmenter l'approvisionnement.

Selon un décompte de l'Université Johns Hopkins, plus de 2.531.000 cas de COVID-19 ont été signalés aux Etats-Unis, le nombre de décès dépassant 125.600 à la date de dimanche après-midi.