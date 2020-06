«Cette Ligue se veut être la première structure à mettre l'enfant et le jeune footballeur au centre de son intérêt et la première à mettre le développement et la formation au coeur de son projet», indique la FAF dans un communiqué.

Ce projet d'amendement des statuts avait été initié au lendemain de la visite des représentants de la Fédération internationale (Fifa) en décembre 2019.

Il fera l'objet d’une promotion auprès des membres de l’assemblée générale, lors de regroupements régionaux qui seront organisés après la crise sanitaire liée à la pandémie de nouveau coronavirus.

Toutefois, le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a, dans une circulaire adressée le 8 juin aux fédérations sportives, indiqué qu'il était «formellement interdit de procéder à la moindre modification dans les règlements intérieurs à l'approche des assemblées g énérales électives».

La FAF a expliqué que l'objectif principal de la création de la LNFJ, dont les statuts ont été confiés à la Commission du statut du joueur, présidée par Larbi Oummamar, «est de garantir et d'assurer le bon déroulement de toutes les activités liées au football des enfants, réglementer, former et sensibiliser tous les acteurs et institutions du milieu afin de promouvoir un environnement propice à la formation intégrale de chaque enfant sur tout le territoire national».

Enfin, la FAF a tenu à préciser que «cette Ligue aura son indépendance et disposera de ses propres organes et officiels (assemblée générale, président, SG, bureau de ligue, commissions permanentes, conseil consultatif technique, organe juridictionnel)».