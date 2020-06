Les joueurs de la NBA pourraient être autorisés à porter des maillots floqués de slogans soutenant des causes de justice sociale ou des oeuvres de bienfaisance au lieu de leur nom, lorsque les matchs reprendront le mois prochain, a révélé ESPN dimanche.

Chris Paul, le meneur du Thunder d'Oklahoma City et président de la National Basketball Players Association (NBPA), le syndicat des joueurs, a déclaré sur le site internet d'ESPN consacré aux minorités, "The Undefeated", que les joueurs étaient en pourparlers avec la Ligue de basket nord-américaine au sujet de cette initiative.

Selon l'article, les maillots pourraient porter des messages tels que "Black Lives Matter" ou "I Can't Breathe", deux cris de ralliement populaires du mouvement de protestation qui a éclaté après la mort de l'Afro-Américain George Floyd à Minneapolis le mois dernier.

"Nous essayons simplement de continuer à faire la lumière sur les différentes questions de justice sociale dont les gars de notre ligue continuent de parler jour après jour", a déclaré Chris Paul à "The Undefeated".

"Les gens disent que la justice sociale ne sera plus dans l'esprit de tout le monde à Orlando. Avec ces maillots, elle ne disparaîtra pas", a-t-il assuré.

La NBA et la NBPA ont annoncé vendredi avoir définitivement acté le plan de reprise de la saison, notamment en termes de protocoles de sécurité et de santé, qui aura finalement lieu à partir du 30 juillet à Disney World (Floride).

Les joueurs de la NBA, à l'image de Chris Paul, ont été d'importants soutiens des protestations qui ont balayé les 50 Etats américains après la mort de Floyd lors de son arrestation par la police le 25 mai.

Ils auraient également la possibilité d'utiliser cette initiative pour montrer leur soutien à des causes qui ne sont pas liées à l'injustice raciale et à la brutalité policière, a déclaré "CP3", ajoutant qu'aucun joueur ne serait obligé d'afficher un message.