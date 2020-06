Le directeur de la santé et de l'animation sociale et sportive à la Direction générale de Sûreté nationale (DGSN), le contrôleur de police Bouhamed Boubekeur a présidé, en compagnie des autorités de wilaya militaires et civiles, l’inauguration des deux infrastructures situées à proximité de la 11e sûreté urbaine à haii "Lalla Afia", dans la ville de Relizane.

Ces deux salles, réalisées pour un coût de plus de 99 millions DA, disposent de toutes les commodités nécessaires dont un club, un bloc administratif et autres. Les deux salles ont été baptisées au nom du chahid du devoir national, le policier Ahmed Bella, assassiné en novembre 1994 à Relizane. A l'occasion, sa famille a été honorée par le directeur de la santé et de l'animation sociale et sportive de la DGSN. Le contrôleur de police Bouhamed Boubekeur, représentant le Directeur général de la Sûreté national e, a affirmé que ces deux nouvelles structures permettront à la wilaya de Relizane d’abriter, à l'avenir, des championnats sportifs de wilaya, régionaux et nationaux. En inspectant les deux salles de sport, le contrôleur de police a mis l’accent sur l'intérêt de la DGSN à développer et promouvoir la pratique sportive au sein des policiers et à encourager les différentes disciplines sur le plan moral, matériel et technique.