Militant de la cause nationaliste dès son plus jeune âge, dans les rangs des organisations estudiantines, ensuite au sein du commandement de la Révolution et du GPRA, puis aux avant-postes des politiques publiques de développement postindépendance, qui lui ont valu le titre de ‘’père de l’industrie industrialisante » inspirée par les théories de l’économiste français de gauche Gérard Destanne de Bernis, Belaid Abdeslam nous a quitté ce week end après avoir été de tous les combats de son pays.

Le président Tebboune a salué en lui « un valeureux moudjahid et un militant nationaliste, dévoué à l’Algérie ».