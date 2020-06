Une commission du ministère des ressources en eau (MRE) conduite par l’inspecteur général du ministère, Slimane Zenagui, a entamé dimanche, une visite de travail de trois (3) jours dans la wilaya de Bechar.

La commission est chargée d'évaluer la situation de l'alimentation en eau potable qui connait des perturbations à travers plusieurs collectivités notamment à Bechar, à précisé à l’APS, M.Zenagui.

Ses membres auront aussi, à l’occasion de cette visite de travail, à examiner les prestations de service du secteur des ressources en eau, au titre de l’amélioration du service public, notamment au niveau de l’entreprise publique "Algérienne des eaux", a indiqué le même responsable . Plusieurs structures et projets du secteur ont été retenus au programme de la visite de cette commission, qui aura aussi à débattre de la situation du secteur des ressources en eau dans la région, avec les responsables et cadres locaux, dans la perspective de la prise de mesures adéquates pour le renforcement du secteur et l’amélioration de ses prestations, selon la même source.

De son côté, le directeur loca l des ressource en eau, Khireddine Allal, a indiqué à cette occasion, qu’outre les plus de 36.000 M3 d’eaux distribués aux habitants de la commune de Bechar, il est prévu incessamment le rajout d’une quantité de 3.000 M3 à partir des forages de la localité de Mougheul (50 km au nord -ouest de Bechar) ainsi que de 12.000 autres mètres-cubes à partir des forages de Boussir (190 km de Bechar ) dans la but de la satisfaction de la demande en AEP des habitants de cette ville en cette période estival.

Les communes de Bechar, Kenadza et Abadla ont enregistrés des perturbations dans l'alimentation en eau potable depuis le début de juin en cours, malgré les moyens mis en place et les réserves existantes notamment le barrage de "Djorf Ettorba", dont la station de traitement et l'épuration de ses eaux assure l’approvisionnement en liquide précieux des populations de ces régions, à raison de 40.000 M3/jour.