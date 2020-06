La direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) de la wilaya de Saida a achevé une opération d'aménagement et de revêtement de 11 terrains de stades municipaux de football en gazon artificiel de sixième génération, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

Les installations sportives, dont les travaux d'aménagement ont été lancés fin 2019 et achevés en avril dernier, seront exploitées pour accueillir des compétitions officielles dans le cadre des championnats régionaux de football.

Les stades ont été aménagés au titre d'un programme de développement spécial des Hauts plateaux, à travers les dairas de Saida, Ain Lahdjar, Sidi Boubekeur, Youb et Ouled Brahim, a-t-on indiqué, précisant qu'une enveloppe financière de 330 millions DA a été allouée pour les travaux. En 2019, plus de 100 stades de proximité de football dotés de gazon artificiel ont été réalisés, pour une enveloppe de 90 millions DA puisée de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, a-t-on rappelé.

Les nouvelles infrastructures seront exploitées pour accueillir des tournois de football inter-quarti ers organisés par des associations sportives et comités de quartiers.