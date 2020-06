Les surfaces consacrées à la culture des légumineuses dans la wilaya de Souk Ahras sont passées cette saison de 1475 à 4180 hectares, a indiqué samedi le directeur local de la Coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS), Karim Belhout.

L'extension des surfaces consacrées à la culture des lentilles et des pois-chiches "vient en concrétisation de la stratégie du secteur agricole visant à exploiter les terres en jachère et les incorporer dans le cycle de production, mais aussi à adopter l’itinéraire technique spécifique à cette culture," a précisé M. Belhout. Le secteur agricole dans la wilaya s’attend, a-t-il dit, à récolter, au titre de cette saison, 7100 quintaux de lentilles contre 2000 qx récoltés l’an dernier dans les communes de Tifache, Lemrahana, Taoura, Lekhdara et Bir Bouhouche. "Cette hausse remarquable est due à l’utilisation des terres en jachère dans le cycle de production, le recours à des semences de qualité, mais aussi l’engouement des agriculteurs pour cette filière", a-t-il ajouté. L'actuelle campagne devrait également enregistrer une récolte de 2000 qx de pois-c hiches, soit une hausse de plus de 800 quintaux par rapport à l’année dernière, selon Belhout.

La CCLS a, par ailleurs, fourni au titre de la campagne labours-semailles des lentilles et des pois-chiches, pas moins de 6000 quintaux de semences, a indiqué même source, précisant que cette stratégie a encouragé les agriculteurs à augmenter les surfaces dédiées aux lentilles et leur a permis à la fois d’augmenter leurs revenus et de baisser la facture de l’importation de cet aliment, tout en faisant en sorte que la wilaya de Souk Ahras devienne une wilaya leader dans ce domaine.

La culture des légumineuses a pris son envol dans cette wilaya du fait de son attractivité économique. En effet, selon des connaisseurs, le prix du quintal des lentilles est deux fois plus élevé que celui du blé où de l’orge avec des prix qui avoisinent les 8000 dinars pour les lentilles et 10000 dinars pour les pois-chiches. De son côté, le directeur de la chambre de l’agriculture, Mohamed Yazid Hambli a indiqué que les efforts des responsables du secteur de l’agriculture de la wilaya se concentrent essentiellement sur l’extension des surfaces consacrées aux lentilles à 6000 hectares au cours de la prochaine saison agricole, assurant que l’utilisation des terres en jachère à cet effet permet d’améliorer la fertilité du sol et d'avoir une production abondante des céréales d’hiver comme le blé et l’orge.