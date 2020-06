L'obésité, le surpoids, le diabète ou encore : la période de post-ménopause sont des facteurs exposants davantage au risque de cancer de l'endomètre. Ce sont des chercheurs américains de la Mayo Clinic située à Rochester qui publient une étude dans la revue Scientific Reports à ce sujet.

Le cancer de l'endomètre est dû à la prolifération anormale de cellules contre la paroi de l'utérus. Or, à cette période le microbiote vaginal change de composition. Les chercheurs se sont aperçus qu'étudier les micro-organismes présents dans le vagin des femmes post-ménopausées pourrait faciliter le dépistage du cancer de l'endomètre.

SIGNATURE DU MICROBIOME

Ils ont étudié une trentaine de femmes qui avaient subi une hystérectomie (retrait de l'utérus) suite à un cancer de l'endomètre. Et d'autres femmes qui s'étaient vu retirer l'utérus pour une cause bénigne. Les chercheurs on cherché à examiner l'impact de facteurs tels que la post-ménopause, l'indice de masse corporelle et le PH vaginal sur le microbiome.

Ces femmes n'avaient donc pas de cancer de l'endomètre au moment de l'examen. Mais cette analyse a permis de comprendre en quoi ces caractéristiques pouvaient contribuer à la signature du microbiome dans ce type de cancer. Résultat : le PH vaginal élevé serait un facteur de risque supplémentaire de développer un cancer de l'endomètre.