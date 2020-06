Le diabète de type 2 pourrait être le responsable des insomnies à la ménopause, révèle une étude américaine.

Parmi les nombreux effets indésirables de la ménopause, se trouvent les insomnies. Une récente étude américaine publiée dans le journal Menopause de la North American Menopause Society et relayée par Science Daily révèle que le diabète de type 2 pourrait être responsable d'insomnies chez les femmes ménopausées.

PLUS DE RISQUES DE DIABÈTE À LA MÉNOPAUSE

Au moment de la ménopause, 60% des femmes se plaignent d'insomnies (contre 42% avant), souligne l'étude américaine. Les chercheurs ont repris les résultats de deux grandes études sur le sommeil au Etats-Unis et se sont rendus compte que chez les patientes atteintes de diabète de type 2, les insomnies étaient beaucoup plus élevées au moment de la ménopause que chez les patientes qui ne souffraient pas de la maladie.

Par ailleurs, les femmes ménopausées seraient plus exposées au risque de diabète. Et pour cause, la baisse d'oestrogène et de progestérone entraîne des variations du taux de sucre dans le sang. Les effets secondaires, comme le besoin d'uriner plus régulier, augmenteraient les difficultés à dormir pour les femmes ménopausées souffrant de diabète. Cela dit, les chercheurs soulignent la nécessité d'approfondir l'analyse.