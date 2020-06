La tenniswoman américaine Sofia Kenin, qui a remporté entre autres le dernier Open d'Australie, s'est inclinée samedi face à sa compatriote Madison Keys (6-3, 5-7, 10-2), en match comptant pour un tournoi d'exhibition à Charleston (Caroline du Sud/Etats-Unis).

Menée 4-0 dans la deuxième manche, Kenin a trouvé les ressources nécessaires pour refaire surface, mais non sans devoir écarter une balle de match dans le neuvième jeu.

Mais la 4e mondiale, qui avait confirmé après son premier titre en Grand Chelem décroché à Melbourne en s'imposant aussi à Lyon cette saison, n'a pas tenu la distance dans le super tie-break.

Keys, ex-finaliste de l'US Open et classée au 13e rang mondial, a en effet rapidement creusé l'écart pour s'imposer.

Dans l'autre match de la journée, l'Américaine Jennifer Brady a dominé sa compatriote et lauréate de l'US Open 2017 Sloane Stephens 6-3, 7-6 (7/4), alors que la rencontre entre Bethanie Mattek-Sands et Shelby Rogers a été retardée par la pluie.