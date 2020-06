"La Fédération algérienne de handball a remis aux services du ministère de la Jeunesse et des Sports ses propositions concernant le protocole sanitaire élaboré par les staffs médicaux de la fédération en relation avec la compétition durant la pandémie de coronavirus", a écrit la FAHB sur sa page facebook, sans plus de précisions.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, avait appelé les différentes instances fédérales lors d'une de ses sorties sur le terrain durant ce mois de juin à "proposer des protocoles sanitaires préventifs précis qui établiront les conditions nécessaires pour la reprise des compétitions".

Il avait indiqué aussi que "la décision finale reviendra au MJS qui accompagnera les fédérations et sera en contact direct a vec le ministère de la Santé et les autorités compétentes".

Mais le Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre de la Commission nationale de veille et de suivi de l'évolution de la pandémie du nouveau coronavirus, a réitéré vendredi sa position contre la reprise des compétitions de sports collectifs, refusant de faire courir aux joueurs "un risque inutile".

"La situation épidémiologique actuelle ne prête pas encore à des rassemblements collectifs des joueurs", a-t-il justifié. Il a laissé toutefois la porte ouverte à une éventuelle reprise des sports individuels, affirmant qu'"il est possible de réfléchir à un retour en vue notamment de la préparation des Jeux Olympiques de Tokyo", reportés à 2021.