La diplomatie libanaise a convoqué l'ambassadrice américaine à Beyrouth après des propos hostiles au mouvement Hezbollah, a indiqué l'agence de presse libanaise ANI.

"Le ministre des Affaires étrangères Nassif Hitti a convoqué l'ambassadrice américaine Dorothy Shea demain (lundi) à 15H00 (12H00 GMT) à la lumière de ses récentes déclarations" hostiles au Hezbollah, a précisé l'agence.

Lors d'un entretien vendredi, avec la chaîne de télévision arabe Al-Hadath, Mme Shea a évoqué de "graves inquiétudes" de Washington, accusant le Hezbollah d'avoir "siphonné des milliards de dollars qui auraient dû aller dans les coffres du gouvernement (...) et entravé certaines réformes économiques dont le Liban a désespérément besoin", alors que le pays est en proie à sa pire crise économique depuis environ 30 ans.

Samedi, un juge des référés dans la ville de Sour (sud du Liban), Mohamad Mazeh, a décidé d'interdire, "sous peine de sanctions, aux médias libanais et étrangers travaillant au Liban d'interviewer, durant un an, Mme Shea", une décision aussitôt saluée par le Hezbollah.

Les autorités libanaises doiven t "prendre des mesures immédiates pour contraindre cette ambassadrice à respecter le droit international", a exhorté dimanche Hassan Fadlallah, député du parti Hazbollah, faisant référence à la convention de Genève sur les relations diplomatiques.