Le député adjoint du Parti travailliste au Parlement fédéral belge, Nabil Boukili, a indiqué qu'Israël se prépare à annexer des terres palestiniennes en Cisjordanie occupée, sachant que ce plan israélien exacerbera les tensions dans toute la région et conduira à mettre fin à la solution à deux Etats.

Dans un communiqué de presse, M. Boukili a souligné qu'il faut "imposer des sanctions concernant les violations répétées du droit international par le gouvernement israélien".

Le député adjoint du Parti travailliste a fait savoir qu'il "n'y a plus de processus de paix, ainsi que la Belgique et l'Union européenne ont condamné au cours des décennies de colonialisme et d'agression israéliens, mais Israël suit toujours ses politiques et il faut imposer des mesures et des sanctions, surtout que l'Union européenne est un principal partenaire commercial d'Israël".