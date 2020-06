Lors de sa rencontre avec l’ambassadeur de l'Etat de Palestine en Grèce, Marwan Tubasi, M.Themistocles a indiqué que l’annexion "bafoue la loi internationale et les résolutions de légitimé internationales, menaçant le processus de paix et la solution à deux Etats".

Il a affirmé que son pays "a appelé Israël à mettre un terme à ses mesures illégales", notant que l’Union européenne (UE) prendra des "actions sérieuses" contre l’occupant israélien au cas où Israël a mis en œuvre son plan d’annexion.

Le Secrétaire général du ministère grec des Affaires étrangères a rappelé, également, que la Grèce "soutient" la solution à deux Etats et la création d’un Etat palestin ien indépendant avec El Qods-Est occupée comme capitale sur les frontières de 1967, conformément au droit international et aux résolutions de la commission des Nations Unies.

De son côté, M.Tubasi a affirmé que le plan d’annexion "n’est pas acceptable", soulignant que la communauté internationale et l’UE devraient reconnaître l’Etat de Palestine, avec El Qods-Est occupée comme capitale, sur les frontières de 1967. MM.Themistocles et Tubasi ont souligné la nécessité de développer les relations bilatérales entre les deux pays et la poursuite des visites mutuelles.