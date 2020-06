Le chef de l'opposition malawite Lazarus Chakwera, proclamé samedi vainqueur de l'élection présidentielle face au sortant Peter Mutharika, a prêté serment dimanche lors d'une cérémonie officielle.

"Je jure solennellement de remplir les fonctions de président de la République du Malawi et de préserver et défendre la Constitution", a-t-il déclaré lors de cette cérémonie à Lilongwe, la capitale.

Le chef de l'opposition malawite Lazarus Chakwera a remporté le scrutin présidentiel disputé mardi face au sortant Peter Mutharika, dont la réélection en 2019 avait été annulée pour fraudes, a annoncé samedi la Commission électorale (MEC).

"La Commission déclare que Lazarus Chakwera, qui a obtenu 58,75% des suffrages, a atteint la majorité requise et est élu président du Malawi", a déclaré son président Chifundo Kachale.