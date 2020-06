Deux soldats maliens ont été tués et quatre blessés dans une attaque imputée aux terroristes, dans la nuit de vendredi à samedi, dans le centre du pays, a indiqué l'armée malienne sur les réseaux sociaux.

L'attaque a visé une position militaire à Dinangourou, près de la frontière avec le Burkina Faso, a dit l'armée sans fournir plus de précisions.

Il s'agit de la dernière en date des opérations attribuées aux terroristes contre les armées nationales au Mali et plus largement au Sahel.

Le Mali est le théâtre des agissements de groupes liés au groupe terroriste "al-Qaïda" et à l'organisation autoproclamée "Etat islamique", ainsi que de violences intercommunautaires.