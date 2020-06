"La réunion a porté sur les derniers développements de la situation en Libye et les efforts de l’ONU visant la reprise du processus politique, sur la base des conclusions de la Conférence de Berlin et de la résolution n2510 du Conseil de sécurité, en vue de parvenir à un règlement global en Libye à même de préserver la souveraineté, l’indépendance, l'intégrité territoriale et l’unité de ce pays", a indiqué un communiqué du bureau de l'information de M. Al Sarraj. «L’accent a été également mis sur l’impératif de lever la fermeture des installations pétrolières, pour la reprise de la production, sous la supervision de la Compagnie nationale pétrolière (NOC)", souligne la même source. Par ailleurs, les deux parties se sont entretenu es sur la question des charniers découverts à Tarhounah et les mines implantées dans des agglomérations situées au niveau de la périphérie de Tripoli, ajoute le bureau. A ce propos, les deux parties ont salué la décision du Conseil de sécurité portant création d’une mission d'enquête internationale en Libye chargée notamment de garantir le lancement de poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs de violation des droits de l’Homme, conclut le communiqué.